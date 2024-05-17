На Западе назвали беспокоящим сотрудничество России и Китая

Визит президента России Владимира Путина в Китай свидетельствует о росте сотрудничества Москвы и Пекина, что вызывает беспокойство у стран Запада на фоне конфликта на Украине.

Об этом сообщает газета The Washignton Post (WP).

«Постоянная дипломатическая и материальная поддержка Китаем России на фоне конфликта на Украине – даже несмотря на то, что Пекин позиционирует себя как потенциального посредника – беспокоит [Запад]», – отмечается в материале издания.

Авторы материала также подчеркивают, что между Москвой и Пекином можно заметить не только рост торговли, но и появление общих ценностей, так как обе страны имеют общее видение мирового порядка.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддержит мирную конференцию по Украине, проведение которой одобрят и Киев, и Москва. Он также добавил, что Россия и Китай считают верным политическое урегулирование как единственно возможный путь завершение конфликта на Украине.