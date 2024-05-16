Си Цзиньпин призвал разобраться с корнем кризиса на Украине

Лечение не только симптомов, но и первопричины кризиса на Украине понадобится для того, чтобы урегулировать ситуацию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине.

"Китай занимал последовательную позицию и содействовал всем усилиям, которые способствовали урегулированию кризиса на Украине, акцентируя внимание на том, что для разрешения любой сложной проблемы нужно лечить и ее симптомы, и ее корень", - приводит его слова агентство Xinhua.