Раскрыт смысл цветов на столе переговоров Путина и Си Цзиньпина

Антуриумы, которыми украсили стол переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, считаются символом изобилия и гостеприимства. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, антуриумы были размещены в центре композиции, которая была размещена перед Путиным и Си Цзиньпином.

«В КНР это растение считается, в частности, символом гостеприимства и изобилия. Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль», — говорится в тексте.

В агентстве напомнили, что на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном стол украшали ядовитые кротоны, которые по фэн-шую считаются цветами, защищающими от проблем, которые могут принести люди с негативным настроем.

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Путин прибыл с визитом в Пекин 15 мая. Он стал первой подобной поездкой президента после переизбрания.