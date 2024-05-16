В НАТО сочли, что Украине пока не обязательно садиться за стол переговоров

Ситуация на линии боевого соприкосновения пока не такова, чтобы вынудить украинские власти сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

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"Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров", - отметил он.

По словам Бауэра, и россияне, и украинцы "испытывают трудности". Он обратил внимание, что несмотря на продвижение российских сил, ВС РФ якобы не достигли "стратегических успехов".

До этого глава военного комитета НАТО счел серьезной ситуацию на поле боя на Украине. Он подчеркнул, что среди причин этого - задержки поставок западного вооружения. Глава комитета НАТО подчеркнул, что арсенал уже отправлен и "скоро прибудет". По мнению Бауэра, украинской армии еще не поздно выиграть конфликт.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.