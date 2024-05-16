Главы Минобороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки

Главы Минобороны Турции и Украины Яшар Гюлер и Рустем Умеров обсудили возобновление зерновой сделки во время встречи в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Минобороны.

Умеров посетил Турцию с визитом 14 мая, где провел встречу с Гюлером. Согласно информации турецкого Минобороны, она прошла в «очень дружественной и конструктивной обстановке, еще больше укрепив отношения стран».

«Была выражена наша поддержка независимости и территориальной целостности Украины. Было сказано, что напряженность в Черном море необходимо предотвратить и что мы продолжим бескомпромиссно выполнять положения Конвенции Монтре. Также на встрече было сказано о наших усилиях по возобновлению черноморской зерновой инициативы», — говорится в тексте.

Напомним, что в июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции заключили зерновую сделку. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. С 18 июля 2023 года РФ прекратила ее действие из-за невыполнения выставленных ею условий в рамках инициативы.