Девушке разрешили эвтаназию из-за депрессии в Нидерландах

Зорая Тер Бек, молодая женщина из Нидерландов, испытывающая «невыносимые психические страдания», получила окончательное разрешение на эвтаназию. Об этом пишет обозреватель Гарриет Шервуд в статье для The Guardian.

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Обозреватель отметила, что эвтаназия для людей с психическими заболеваниями пока остается редкой практикой в Нидерландах. Вместе с тем, добавила она, в период с 2010 по 2023 год количество процедур выросло с 2 до 138, что составляет 1,5% от всех случаев смерти от эвтаназии в стране.

По ее словам, 29-летняя голландка с детства страдает хронической депрессией, тревожным расстройством, также у нее диагностирован аутизм. Врачи пытались помочь женщине, но сеансы психотерапии и различные лекарства не принесли успеха. В связи с этим она приняла решение пойти на эвтаназию.

В беседе с Шервуд Зорая рассказала, что подготовка к эвтаназии разбита на большое количество этапов и на каждом из них врачи предлагают остановиться, отказаться от своего решения.

История с тер Бек, после того, как попала в газеты, вызвала бурную общественную дискуссию в странах Европы. Девушке из-за большого количества негативных комментариев пришлось удалить страницы в соцсетях, констатировала автор статьи.