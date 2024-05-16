Одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок

В результате покушения в премьер-министра Словакии Роберта Фицо попало четыре пули, одна их них пробила ему желудок. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минобороны страны Роберт Калиняк, передает РИА «Новости».

Он отметил, что три из четырех пуль попали в тазобедренный сустав, в плечо и, предположительно, в ногу.

«Четвертая прошла насквозь через желудок. Врачи оперировали Фицо вечером 15 мая в течение пяти часов», — сказа Калиняк.

По его словам, премьер уже может немного говорить, но его стараются не нагружать разговорами. Он считает, что премьеру, возможно, придется заново осваивать некоторые функции тела.

Президент Словакии рассказал о состоянии Фицо

Напомним, что 15 мая на Фицо было совершено покушение, когда он вышел к общественности после заседания правительства Словакии в Гандлове. Нападавшего задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Причиной поступка стал политический мотив. До этого Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. На данный момент состояние премьера стабилизировали, но угроза его жизни остается серьезной.