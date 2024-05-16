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В Словакии повысили охрану школ и других объектов после покушения на Фицо

Охрану школ, а также пространства у парламента и редакций СМИ повысили в Словакии после покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.

В Словакии повысили охрану школ и других объектов после покушения на Фицо
© РИА Новости

С соответствующим заявлением выступил на встрече с журналистами глава полиции Словакии Любомир Солак.

«Полиция повысила уровень охраны школ, пространства у здания парламента, а также редакций СМИ», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно об угрозах, которые начали поступать в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска после покушения на Фицо.