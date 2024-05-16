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Вучич: страны Западных Балкан не вступят в ЕС раньше Украины

Страны Западных Балкан не вступят в Евросоюз раньше Украины, ждать придется не менее шести лет. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Вучич спрогнозировал сроки вступления стран Западных Балкан в ЕС
© РИА Новости

Он выразил уверенность, что страны Западных Балкан «не будут частью ЕС до Украины».

«Когда мы войдем в Евросоюз, войдем ли мы вместе с Украиной, это уже другая проблема. У вас есть свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав. И, конечно же, это то, что происходит прямо сейчас», — сказал Вучич во время саммита лидеров государств региона с представителями ЕС в черногорском Которе.

По его словам, странам Западных Балкан придется подождать «еще лет шесть, и это тоже нормально».

Стоит отметить, что у Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Северной Македонии есть статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. При этом получение данного статуса является лишь началом пути в Евросоюз.

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