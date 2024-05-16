Вучич спрогнозировал сроки вступления стран Западных Балкан в ЕС

Страны Западных Балкан не вступят в Евросоюз раньше Украины, ждать придется не менее шести лет. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что страны Западных Балкан «не будут частью ЕС до Украины».

«Когда мы войдем в Евросоюз, войдем ли мы вместе с Украиной, это уже другая проблема. У вас есть свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав. И, конечно же, это то, что происходит прямо сейчас», — сказал Вучич во время саммита лидеров государств региона с представителями ЕС в черногорском Которе.

По его словам, странам Западных Балкан придется подождать «еще лет шесть, и это тоже нормально».

Стоит отметить, что у Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Северной Македонии есть статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. При этом получение данного статуса является лишь началом пути в Евросоюз.