Уровень коррупции на Украине немного снизился в последние годы, но все еще остается одним из самых высоких в Европе, рассказал в докладе для Конгресса США генинспектор Пентагона Роберт Сторч. Об этом пишет РИА «Новости».

В документе отмечается, что «восприятие коррупции снизилось с 2013 года на Украине», вместе с тем, правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе.

Аудитор Пентагона заметил, что текущий конфликт создал все условия для развития коррупции. Он уточнил, что в Минобороны республики практикуются взяточничество, откаты, завышение затрат на закупки как летательных, так и нелетальных единиц.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предположил, что Запад может принять решение об устранении Владимира Зеленского с тем, чтобы скрыть коррупционную составляющую как на самой Украине, так и со стороны западных чиновников, задействованных в системе военных и финансовых поставок.