Шольц счел преждевременным разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время им с президентом России Владимиром Путиным практически не о чем говорить, сначала надо "посеять хрупкие ростки дипломатии".

В интервью журналу Stern Шольц напомнил, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос, когда он планирует вновь поговорить с российским лидером, канцлер ФРГ отметил, что "время покажет".

"Сейчас с ним мало о чем можно говорить", - утверждал Шольц. "На данный момент наша главная задача - посеять хрупкие ростки дипломатических усилий", - добавил он.

Глава правительства ФРГ напомнил, что в середине июня в Швейцарии должна состояться конференция по Украине.

"И мы стремимся к тому, чтобы в ней приняли участие и те страны, которые не относятся к числу безоговорочных сторонников Украины. Например, Бразилия, Южная Африка или Китай", - резюмировал Шольц.

Президент РФ и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции на Украине общались по телефону 11 раз, в том числе 3 раза - в трехстороннем формате с участием лидера Франции Эмманюэля Макрона. Большая часть этих контактов состоялась позапрошлой весной. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Их последняя очная встреча прошла в Кремле 15 февраля 2022 года.