После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая, угрозы стали поступать в адрес главы правительства Польши Дональда Туска, рассказал глава польского кабмина в Twitter (X). News.ru

«Словаки дали нам сегодня (в среду 15 мая - прим. ТАСС) пример того, что следует сделать с Дональдом Туском», - приводит глава правительства Польши одно из таких адресованных ему посланий и добавляет, что «такого вчера было много». ТАСС

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устает. RT на русском