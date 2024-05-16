Немецкого депутата лишили иммунитета из-за возможной связи с Россией

В Германии лишили парламентского иммунитета Петра Быстрона — депутата от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ). Его подозревают в незаконном получении средств от «сети, связанной с Россией». Об этом сообщает Bild.

В данный момент в бюро Быстрона проходят обыски. Депутата обвиняют во взяточничестве и отмывании денег — генпрокуратура Мюнхена начала расследование ситуации. Согласно версии прокуратуры, депутат мог незаконно получать деньги от российских структур. При этом сам Быстрон отвергает все обвинения.

«Иммунитет политика от АдГ Петра Быстрона снят. <...> В данный момент представители баварского управления уголовной полиции проводят обыски в его офисе в бундестаге», — сообщает источник.

Ранее правозащитники потребовали прекратить травлю немецкого политика, который выступал наблюдателем на российских выборах.