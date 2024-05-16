Подсчитана сумма ущерба от погромов в Новой Каледонии

За три дня ущерб от погромов в Новой Каледонии достиг 200 миллионов евро. Об этом сообщает BFMTV.

По словам президента Торгово-промышленной палаты французского острова Дэвид Гайен, за три дня погромов от 80 до 90% магазинов и складов в Нумеа оказались «стерты с лица земли».

«ТПП проделала работу по оценке ущерба, исходя из стоимости строительства, запасов, эксплуатации. Он оценивается более чем в 200 миллионов евро. Цифры колоссальные, масштабы воздействия будут огромными. Экономика Новой Каледонии пострадала», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Париж ввел войска в Новую Каледонию с целью обеспечения безопасности портов и аэропорта острова. Также было принято решение заблокировать TikTok на его территории из-за погромов.

Беспорядки в Новой Каледонии начались ночью 13 мая. Перед ними на острове проходил мирный протест против обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта о предоставлении избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории острова более десяти лет. Против него выступают коренные жители Новой Каледонии, поскольку опасаются, что останутся в меньшинстве в таком случае.