Зеленский ветировал закон об увольнении украинцев за связи с россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, разрешающий увольнение скрывших связи с россиянами украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В карточке законопроекта указано, что президент вернул его в [Верховную] Раду с предложениями», — говорится в публикации.

Какие именно предложения внес глава государства, не уточняется.

В конце апреля сообщалось о принятии Верховной Радой Украины закона, согласно которому граждан могут начать увольнять с работы за сокрытие родственных или иных связей с россиянами и жителями «временно оккупированных территорий республики». Данный законопроект был предложен депутатами правящей украинской партии «Слуга народа» еще в 2022 году.

13 мая стало известно о подписании Зеленским закона об обязательном использовании муниципалитетами украинского языка. В соответствии с ним говорить исключительно на государственном языке будут обязаны депутаты, должностные лица местного самоуправления и другие докладчики.