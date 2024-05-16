Президент Словакии рассказал о состоянии Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо по-прежнему остается очень тяжелым, рассказал на брифинге избранный президент республики Петер Пеллегрини. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 15 мая, после выездного заседания правительства на Фицо было совершено покушение. Преступник произвел 5 выстрелов, премьер был ранен в плечо и живот. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшего. Операция длилась пять часов, после нее политик был введен в искусственную кому.

«Состояние премьера Роберта Фицо оценивается как очень тяжелое. Он был на волосок от смерти. Мне было разрешено поговорить с ним лишь несколько минут», — рассказал Пеллегрини после посещения палаты интенсивной терапии больницы города Банска-Бистрица.

Ранее директор больницы Мариам Лапуникова отметила, что состояние Фицо остается тяжелым из-за сложности полученных ранений.