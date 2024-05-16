В Словакии заявили, что стрелявший в Фицо за 8 лет превратился в радикала

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний Юрай Цинтула за 8 лет сильно изменился, превратившись из пацифиста в радикала. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. ТАСС

Глава минобороны республики подтвердил, что в 2016 году 71-летний Цинтула был на одной из встреч, которую организовала связанная с экстремистами военизированная организация Slovenský branci, которая не была зарегистрирована в Словакии и прекратила существование в 2022 году. Газета.Ru

Ранее глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что стрелявшему в премьер-министра республики Роберта Фицо предъявлено обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам. Москва24