Шесть городов Белоруссии и Азербайджана стали побратимами

Шесть азербайджанских и белорусских городов, в том числе Баку и Минск, станут побратимами. Документы подписаны в ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Азербайджан, сообщает государственное агентство АзерТадж.

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«Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Баку (Азербайджанская Республика) и городом Минск (Республика Беларусь)» подписали глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев», - отмечает издание.

Также побратимские отношения будут установлены между городами Гянджа и Гомель, Габала и Гродно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал официальный визит в Азербайджан 15 мая. В ходе него белорусский лидер предложил Баку содействие в восстановлении территорий. Лукашенко подчеркнул, что поднял этот вопрос во время переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и тот «такой подход поддержал», пишет Белта.

«Я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, - грандиозный», – заявил президент Азербайджана.

Напомним, что в сентябре 2023 года Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. В итоге договоренность о прекращении огня была достигнута при посредничестве России.

Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени более ста тысяч жителей Карабаха (при населении в 150 тысяч) покинули регион, переехав в Армению и другие страны.