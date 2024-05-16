В Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, покушение на которого было совершено в среду, остается тяжелым, врачи делают все возможное для его стабилизации. Об этом сообщил по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк. ТАСС

«Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжелые», – заявил он. Москва24

По словам главы ведомства, врачи прикладывают все усилия для улучшения здоровья раненого политика. Газета.Ru