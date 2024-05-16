Стрелявший в премьера Словакии поддерживал поставки оружия Киеву

Выстреливший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула выступал против прекращения правительством военных поставок Киеву. Об этом заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток, передает РИА Новости.

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Ранее Цинтула заявил, что не желал Фицо при нападении летального исхода, а хотел лишь ранить его. По версии следствия, злоумышленник пошел на преступление из-за несогласия с политикой действующей власти.