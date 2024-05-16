В Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, покушение на которого было совершено в среду, остается тяжелым, врачи делают все возможное для его стабилизации. Об этом сообщил по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк.

"Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента, - сказал он. - Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжелые".