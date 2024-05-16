Стрелявший в Фицо мужчина участвовал в акциях в поддержку Киева

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Чинтула 24 апреля участвовал в акции протеста против политики правительства и в поддержку Украины в Долна Крупе. Это сообщает телеканал TVnoviny.

Митинг проходил во время выездного заседания кабинета министров республики. Собравшиеся выкрикивали «Да здравствует Украина», «Предатели» и «Хватит Фицо».

Напомним, что покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьера ранили в грудь, живот и конечность. Он перенес пятичасовую операцию, после чего медики ввели его в искусственную кому на сутки. Врачи заявляли, что им удалось стабилизировать состояние политика, однако оно все еще остается тяжелым.

Стрелявший в премьера Словакии заявил о цели своего нападения

По информации словацких СМИ, нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Предположительно, он действовал по политическим мотивам. Сам Фицо длительное время критиковал политику Запада по Украине и подчеркивал, что украинский конфликт не имеет военного решения.