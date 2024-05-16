Стрелявший в премьера Словакии заявил о цели своего нападения

Совершивший вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула заявил о нежелании летального исхода. Об этом сообщает телеканал Markiza.

«Обвиняемый сказал, что не хотел летального исхода для премьер-министра, а стремился лишь ранить его. У мужчины было разрешение на оружие», — передает телеканал.

По версии следствия, злоумышленник пошел на преступление из-за несогласия с политикой действующей власти.

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Ранее полиция Словакии предъявила обвинения Цинтуле в попытке лишить жизни премьера страны. Следователь Национального агентства по уголовным делам обвинил писателя в нападении из мести. Отмечается, что нападавшему грозит от 25 лет заключения свободы до пожизненного срока.