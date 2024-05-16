Словакия в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо почти находится «на пороге гражданской войны», считает министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток. ТАСС

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — сказал он. Lenta.ru

По словам министра внутренних дел, возможный нападавший стрелял в политика с ясной политической мотивацией, так как он сделал соответствующее признание правоохранительным органам. Глава МВД указал, что подозреваемый решил попытаться убить премьера после президентских выборов. Москва24