Хельсинки закрыл границу с Россией, чтобы начать строительство бункеров, укреплений и линий обороны на территории Нуйямаа. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил финский журналист Кости Хейсканен, ссылаясь на информацию, полученную из правительства республики. По его словам, военные строители с 2022 года начали «скупать лес» для установки различных сооружений. Газета.Ru

Другими совами, будет возводиться что-то типа линии Маннергейма на территории восточной Финляндии, которую планируется закончить в июне-июле 2024 года. Российская газета

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок. Lenta.ru