Париж обвинил Баку в причастности к беспорядкам в Новой Каледонии

Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве в ситуацию в Новой Каледонии, где уже несколько дней идут беспорядки. Об этом сообщает Le Figaro.

Из-за беспорядков на территории Новой Каледонии с 15 мая ввели чрезвычайное положение. Власти Франции объявили о вводе армии на остров для «охраны портов и аэропортов». Во время беспорядков погибли как минимум четыре человека, включая полицейского. На острове сгорели множество домов, коммерческих точек, были разграблены магазины.

Причиной беспорядков стало решение французского правительства дать право голоса на местных выборах французам, живущим в Новой Каледонии более десяти лет. Сейчас на этих выборах могут голосовать лишь люди, внесенные в специальные списки в 1998 году, а также их дети - в основном представители коренного народа канаки. Канаки опасаются, что из-за новых правил голосования они окажутся в меньшинстве.

В эфире телеканала France 2 Дарманену задали вопрос, вмешиваются ли Россия, Китай и Азербайджан в дела Новой Каледонии. Министр ответил, что в отношении Азербайджана «это не фантазия, а реальность». Он выразил сожаление, что «некоторые каледонские сепаратисты заключили сделку с Азербайджаном».

«Но сегодня, даже если и есть попытки вмешательства, ни одна страна не прибегает к насилию в Новой Каледонии. Франция суверенна у себя дома, и это хорошо», - заключил Дарманен.

Ранее правительство Франции запретило доступ к соцсети TikTok на территории Новой Каледонии - соцсеть активно использовали участники беспорядков. Этот запрет также связан с опасениями, что другие страны будут использовать TikTok для дезинформации, отмечает Le Figaro.

Эксперт объяснил беспорядки во французской Новой Каледонии

Споры вокруг влияния Азербайджана усилились в апреле, после подписания меморандума о сотрудничестве между Конгрессом Новой Каледонии и Национальной ассамблеей Азербайджана. Азербайджан, критикующий Париж за поддержку Армении, в июле 2023 года пригласил в Баку представителей Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии и Французской Полинезии, которых в Париже считают сепаратистами. Результатом той конференции стала Бакинская инициативная группа, целью которой является поддержка «французских освободительных и антиколониалистских движений».

В заявлении, опубликованном 14 мая на французском языке, Бакинская инициативная группа осудила аресты канаков и «акты насилия французских властей против гражданского населения в Новой Каледонии». Позже власти Азербайджана назвали «необоснованными» и «оскорбительными» обвинения во вмешательстве в дела Франции.