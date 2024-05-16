Макрона уличили в ядерном блефе

Президент Франции Эммануэль Макрон переоценивает силы ядерного сдерживания своей страны, говоря о способности Парижа защитить Европу. Об этом в статье для американского журнала Politico сообщил почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Вятт.

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«Без США у Европы просто не было бы возможности ответить на применение Россией тактического ядерного оружия», — уличил президента в блефе ученый, отметив, что ядерных арсеналов Франции и Великобритании достаточно лишь для того, чтобы защитить только свои собственные территории от потенциального удара России.

Ранее французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик заявил, что начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине.