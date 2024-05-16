Прокуратура Польши объявила в розыск уехавшего в Белоруссию экс-судью Шмидта

Национальная прокуратура Польши объявила в розыск бывшего варшавского судью Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию. Об этом рассказал представитель польской прокуратуры Пшемыслав Новак, передает радиостанция Radio Zet. RT на русском

«Прокурор объявил в розыск бывшего судью Томаша Шмидта и выдал ордер на его арест», - заявил он. ТАСС

6 мая польский судья запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией. Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил профильным ведомствам лишить иммунитета Шмидта. Газета.Ru