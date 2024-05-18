Трамп заявил, что США управляют идиоты

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его страной управляют идиоты и некомпетентные люди. Такое мнение он выразил во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.

"Такие идиоты управляют этой страной <...>. Мы вполне можем в ближайшие пять месяцев оказаться в состоянии третьей мировой войны, потому что у нас есть некомпетентные люди, он (лидер США Джо Байден - прим. ТАСС) некомпетентный человек", - сказал Трамп.

Он также традиционно отметил, что Байден является худшим президентом в истории страны.

Экс-президент позволяет себе публично высказываться в оскорбительной манере в адрес Байдена, опираясь на защиту свободы слова, гарантированную первой поправкой к Конституции США. До тех пор, пока Трамп не пересекает установленных границ, например не призывает к насилию, он не нарушает законов страны. Американская судебная практика устанавливает высокий порог для того, чтобы высказывания могли быть признаны незаконными, особенно в контексте публичной критики государственных деятелей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.