Операция продлилась пять часов: что известно о состоянии Фицо на данный момент

Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пострадавшего после покушения 15 мая, однако оно все еще остается тяжелым. Рассказываем, что известно о здоровье политика на данный момент.

По словам главы больницы в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуниковой, Фицо провел в операционной пять часов. После ранения его доставили в медицинское учреждение санитарной авиацией в критическом состоянии. Как сообщает РИА Новости, за его жизнь боролись две команды врачей.

Лапуникова добавила, что на данный момент состояние Фицо удалось стабилизировать. Вместе с тем оно все еще оценивается как тяжелое.

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк также заявил, что медикам удалось стабилизировать состояние. Как сообщает портал Aktuality, он поблагодарил сотрудников медицинского учреждения за работу.

«В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние, в эти минуты проводятся дальнейшие действия, которые должны улучшить его состояние. Ситуация действительно серьезная», — сказал он.

Напомним, что вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. Премьер-министр получил ранения в грудь и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе.

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По сообщениям СМИ, стрелявшим оказался 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула. Он придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных либеральных партий республики.