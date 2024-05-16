Покушение на премьер-министра Роберта Фицо нарушает все идеалы демократии, в НАТО шокированы и потрясены этим событием. Об этом на открытии встречи начальников генштабов стран Североатлантического альянса заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Газета.Ru

«Разрешите мне выразить мою солидарность со Словакией после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Я работал с ним почти 20 лет, мы шокированы и потрясены этим покушением, оно нарушает любые идеалы демократии. Мы можем быть не согласны, мы можем придерживаться разных мнений, но такие акты насилия абсолютно неприемлемы», - сказал Столтенберг. ТАСС

Ранее генсек НАТО пожелал Фицо сил для скорейшего выздоровления. Российская газета