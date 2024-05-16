Байден обеспокоился возможным тюремным сроком сына

Президент США Джо Байден беспокоится, что его сын Хантер может попасть в тюрьму. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

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Вероятно, что 3 июня Хантер Байден предстанет перед судом по обвинению в хранении огнестрельного оружия. В связи с этим в Белом доме обеспокоены психологическим состоянием американского лидера.

«Он беспокоится о Хантере каждый божий день, с того момента, как он просыпается, до момента, когда он засыпает», — заявил один из советников Байдена на условиях анонимности.

Ранее бизнесмен Хантер Байден отказался присутствовать на слушаниях об импичменте его отца в Сенате США. Процесс инициировали и поддержали республиканцы.