В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу

В Сербии полиция задержала мужчину, угрожавшего президенту страны Александру Вучичу. Об этом сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич, его слова приведены на сайте правительства.

© Lenta.ru

«Из-за угроз безопасности президента республики полицией задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов», — заявили в МВД Сербии.

В июне 2023 года Вучич сообщил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз его жизни. Он подчеркнул, что привык к этому. «Я живу с этим, привык к этому, когда вы президент республики или заметный политический деятель, нужно научиться это терпеть», — заявил политик.