Глава оппозиции Молдавии получил гражданство России
Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор рассказал, что получил российское гражданство. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на интервью политика.
Илан Шор родился в Тель-Авиве в 1987 году в семье молдавского бизнесмена, в 90-х их семья вернулась в Молдавию. С 2011 года Шор женат на российской певице Жасмин (Сара Шор).
«Я подавал документы, я получил, поэтому сегодня я являюсь гражданином в том числе Российской Федерации», - рассказал Шор в новом интервью.
Шор уехал из Молдавии после приговора по делу о махинациях, обвинив власти страны в политическом преследовании.
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Летом 2023 года суд в Молдавии признал партию «Шор» антиконституционной. Суд мотивировал решение 41 статьей Конституции, в которой указано, что партии, «цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными». Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политическими.
Шор заявлял, что с помощью этого процесса правящая партия хотела отобрать мандаты «Шор», чтобы получить конституционное большинство в парламенте.
В апреле 2024-го Шор создал оппозиционный блок «Победа». Соглашение об объединении оппозиционных сил Молдавии в блок подписала глава Гагаузской автономии страны Евгения Гуцул, партии «Возрождение», «Шанс» и другие.