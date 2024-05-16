Глава оппозиции Молдавии получил гражданство России

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор рассказал, что получил российское гражданство. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на интервью политика.

© РИА Новости

Илан Шор родился в Тель-Авиве в 1987 году в семье молдавского бизнесмена, в 90-х их семья вернулась в Молдавию. С 2011 года Шор женат на российской певице Жасмин (Сара Шор).

«Я подавал документы, я получил, поэтому сегодня я являюсь гражданином в том числе Российской Федерации», - рассказал Шор в новом интервью.

Шор уехал из Молдавии после приговора по делу о махинациях, обвинив власти страны в политическом преследовании.

Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю*

Летом 2023 года суд в Молдавии признал партию «Шор» антиконституционной. Суд мотивировал решение 41 статьей Конституции, в которой указано, что партии, «цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными». Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политическими.

Шор заявлял, что с помощью этого процесса правящая партия хотела отобрать мандаты «Шор», чтобы получить конституционное большинство в парламенте.

В апреле 2024-го Шор создал оппозиционный блок «Победа». Соглашение об объединении оппозиционных сил Молдавии в блок подписала глава Гагаузской автономии страны Евгения Гуцул, партии «Возрождение», «Шанс» и другие.