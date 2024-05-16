Посол Палестины в РФ: ситуация в Газе - "больше, чем катастрофа"

Ситуация в секторе Газа - это больше, чем катастрофа, раненых более 100 тысяч, больницы уничтожены. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Знаете, в Газе не просто катастрофа. Это больше, чем катастрофа. Больше 35 тысяч убитых, более 100 тысяч раненых, 375 тысяч домов уничтожили. Нет школ, нет университетов, все закрыто, больницы уничтожили", - сказал он. Газа напоминает мне блокадный Ленинград, это точно", - подчеркнул он.

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По словам дипломата, "идет уже восьмой месяц израильского нападения на Газу". "И никто не может остановить, никакая страна. Почему? Потому что это Израиль надеется на американскую помощь, поддержку, - указал он. - Израильтяне объявили, что будут нападать. Американские и европейские представители только говорят, что не надо, но на самом деле они продолжают свое нападение".

О форуме

ТАСС выступает генеральным информационным партнером международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". На его площадке работает выездная студия ТАСС и представлена фотовыставка "Россия - Исламский мир": 15 лет сотрудничества", в которую вошли кадры фотокорреспондентов агентства, отражающие широкое тематическое разнообразие форума.