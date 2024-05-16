«Были разные попытки и продолжаются. Например, с самого начала специальной военной операции были такие направления, чтобы мы не брали для сотрудничества в университетах российских коллег и ученых из России. Дошли до того, что когда отмечали (годовщину – ред.) национально-освободительной революции от 25 марта 1821 года, чтобы не были приглашены русские и чтобы нигде не упоминалась роль России в освобождении Греции», – рассказал Пателис, приехавший в Луганск. По словам Димитриоса Пателиса, граждане, которые лояльно настроены к России и русским людям, часто получают угрозы от украинских националистов, находящихся на территории Европы. Он рассказал, что люди находят записки с угрозами на украинском языке, на них нападают в магазинах, лекции и выступления саботируют. По его словам, украинские нацисты делают все, чтобы дискредитировать лояльных к России как агентов и уничтожить их личность, передает РИА «Новости». Ранее бывший аналитик Пентагона высказалась о том, что нацизм на Украине объединил людей. По ее словам, они делают все, что нужно США. Фото: unsplash.com