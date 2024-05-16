ABC: Зеленский дал понять, что разочарован визитом Блинкена в Киев

Владимир Зеленский дал понять, что разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом пишет журналист телеканала ABC, который задал украинскому президенту соответствующий вопрос.

"Зеленский сделал паузу. Я чувствовал его разочарование", - пишет автор статьи.

Украинский президент сказал, что диалог - это хорошо, но Киеву "нужна помощь сейчас".

Также корреспондент спросил Зеленского, виноваты ли США, задержавшие выделение помощи ВСУ, в том, что сейчас происходит в Харькове.

"Это вина всего мира", - ответил украинский президент.

По мнению журналиста, такой ответ связан с тем, что Зеленский обычно старается не критиковать США, но в этот раз он был немного более откровенен.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Кроме того, Зеленский попросил США передать две системы Patriot, иначе Украина лишится Харькова.