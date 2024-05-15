Париж ввел войска в Новую Каледонию и заблокировал TikTok

Франция ввела войска в Новую Каледонию и заблокировала TikTok в связи с погромами на острове. Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь, передает BFMTV.

По его словам, целью ввода войск в Новую Каледонию является обеспечение безопасности портов и аэропорта острова. К такой мере призвал верховный комиссар этой территории Луи Ле Фран. Он же распорядился заблокировать доступ к социальной сети TikTok в Новой Каледонии.

С 20 часов вечера по парижскому времени на острове действует режим ЧС из-за погромов. Он продлится 12 дней.

Вчера, 13 мая, в Новой Каледонии мирная демонстрация переросла в погромы, во время которых были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. В результате них пострадали сотни человек, четыре — погибли. Причиной демонстрации стал обсуждаемый в парламенте Франции законопроект о предоставлении избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории острова более десяти лет. Коренные его жители выступают против него, поскольку опасаются, что останутся в меньшинстве в таком случае.