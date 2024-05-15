Фицо после операции ввели в состояние искусственной комы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после длившейся почти четыре часа операции находится в состоянии искусственной комы. Об этом со ссылкой на источники сообщает словацкий телеканал TA3. По имеющимся сведениям, врачи проводили операцию в течение 3 часов 40 минут. По ее окончании главу правительства ввели в состояние искусственного сна. В нем Фицо будет находиться ближайшие 24 часа. Состояние премьер-министра оценивается как крайне тяжелое, он потерял значительное количество крови. Дальнейшее будет зависеть от того, насколько организм Фицо сможет справиться с полученными ранениями. До этого медики стабилизировали состояние премьер-министра Словакии. Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Согласно данным словацких СМИ, премьер-министр был ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.