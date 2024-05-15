В Польше отменили соцвыплаты для не посещающих школу украинских детей

Сейм Польши отменил социальные выплаты для детей беженцев с Украины, которые не посещают школы в стране, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что на сегодняшний день у украинских беженцев, как и у граждан Польши, есть право ежемесячно получать 800 злотых (около 18,6 тысячи рублей) на каждого ребенка. Однако, согласно новому закону, соответствующая выплата останется доступной лишь для детей, посещающих учебные заведения. Изменения вступят в силу с 1 июля.

Ранее стало известно, что большинство граждан Украины, переехавших в Евросоюз (ЕС), довольны своей жизнью в новой стране. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).