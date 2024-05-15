Байден готов дважды провести дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден готов провести дебаты со своим соперником по предстоящим выборам главы государства Дональдом Трампом в июне и сентябре. ТАСС

«Дональд Трамп проиграл мне два раза на дебатах в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подебатировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов сделать это дважды», — сказал Байден. Lenta.ru

В свою очередь Трамп заявил, что согласен встретиться со своим конкурентом в июне и начале сентября. «Я готов. Даты, которые они предложили, подходят. Посмотрим, сможет ли Джо вскарабкаться на трибуну», — подчеркнул экс-глава Белого дома Fox News. Говорит Москва