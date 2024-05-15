Часто критиковал Запад и Украину: знаковые заявления Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который 15 мая стал жертвой покушения, известен своей критикой в адрес стран Запада, а также их действий по конфликту на Украине. Об этом сообщает «RT на русском».

Источник отмечает, что ранее Фицо выступил против вступления Украины в НАТО, так как это, по его мнению, могло бы стать причиной Третьей мировой войны. Кроме того, политик считал причиной начала СВО «разгул украинских националистов». При этом окончание конфликта Фицо видел в территориальных уступках со стороны Киева.

Помимо этого, Фицо неоднократно критиковал действия Евросоюза и НАТО. Как напомнили в RT, политик обвинил страны Запада в эскалации украинского конфликта — по его словам, западные политики постоянно говорят о войне, но не произносят слова «мир». При этом стратегию западного блока по ситуации на Украине Фицо назвал «нерабочей».

Кроме того, Фицо также выступил с поддержкой допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен в результате нападения.