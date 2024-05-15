Информацию о безопасном для жизни состоянии Фицо опровергли

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в очень тяжелом состоянии. Его эвакуировали в Банскую Быстрицу из-за нехватки времени на перевозку в столицу, ему предстоит срочная операция. Об этом сообщили в канцелярии словацкого премьера. Ura.Ru

«В данный момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, потому что до Братиславы добираться будет слишком долго из-за необходимости срочного вмешательства», - говорится в сообщении. ТК Звезда

На страницах Фицо в соцсетях отмечается, что «следующие несколько часов будут определяющими». Говорит Москва

Ранее словацкие СМИ писали, что жизни премьер-министра Словакии, перенесшего покушение, ничего не угрожает. Как уточнялось, он был в сознании, когда его доставили в больницу, жизненные функции стабилизировали. Российская газета