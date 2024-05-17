В ЕС потребовали от Косова создать орган самоуправления сербов

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направили главе правительства самопровозглашенного Косова Альбину Курти письмо с требованием учредить в крае Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) в качестве условия приема в Совет Европы.

"К сожалению, предлагаемые вами шаги не отвечают насущной необходимости решительных шагов по созданию ССМ и рискуют еще больше подорвать диалог, проводимый при содействии ЕС. <...> Существует реальный риск того, что без решительного прогресса в [создании] ССМ заявка Косова [о вступлении] в Совет Европы не получит достаточной поддержки со стороны государств-членов. Продвижение вперед по направлениям, предложенным "пятеркой" (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция - прим. ТАСС), продемонстрирует вашу приверженность правам меньшинств, тем самым укрепив позицию Косово и активизировав диалог, проводимый при содействии ЕС", - приводит текст письма албанский телеканал Top Channel.

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16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила рекомендацию пригласить самопровозглашенное Косово стать членом Совета Европы. Министр иностранных дел края Доника Гервала 16 мая сообщила о намерении до конца мая подготовить проект статута ССМ и направить его на рассмотрение конституционного суда образования. В Белграде сообщили, что устав сообщества должен разрабатываться при участии Сербии и ЕС.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений сторон были заключены 19 апреля 2013 года. Они предусматривают учреждение в Косове ССМ - органа самоуправления сербов. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.