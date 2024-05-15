Президент Словакии Чапутова осудила жестокое покушение на премьера Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова охарактеризовала нападение на премьер-министра республики Роберта Фицо как акт "жестокости и безрассудства". Ее слова передает местная газета Denník N. "Я в шоке", - отреагировала глава государства. Чапутова пожелала раненому премьеру скорейшего выздоровления. "Желаю Фицо побольше сил, чтобы оправиться от атаки", - сказала президент. Незадолго до этого словацкая газета Pravda сообщила, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в живот и грудь в результате покушения. Уточняется, что покушение произошло возле здания в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.