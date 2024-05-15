Силовики задержали злоумышленника, который произвел несколько выстрелов в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности после выездного заседания кабмина страны.

«Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией», — отметил источник.

На кадрах видео, появившегося в интернете, группа мужчина производит силовое задержание нападавшего.

Сразу после нападения Фицо погрузила в машину его охрана. В настоящее время политику оказывается медицинская помощь.

Журналисты отмечают, что личность злоумышленника и причины нападения пока не раскрываются.