Эксперт объяснил беспорядки во французской Новой Каледонии

Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане), где продолжаются беспорядки с участием местных жителей, а также рассказал о том, чем протесты в этом регионе могут быть опасны для французских властей.

В понедельник в столице Новой Каледонии городе Нумеа манифестация против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах переросла в беспорядки. Зачинщики грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Среди участников было много несовершеннолетних. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о «сотнях» пострадавших, среди которых около 100 сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в ходе беспорядков были сожжены «десятки домов и предприятий». Согласно последним данным, как минимум два человека погибли из-за огнестрельных ранений, полученных в ходе перестрелок между участниками беспорядков и группами гражданской обороны. До этого Сенат (верхняя палата) парламента Франции в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать на региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. В связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики.

Федоров напомнил, что в 1980-х годах в Новой Каледонии уже происходили аналогичные беспорядки с участием местных жителей.

Время от времени националистически настроенные каледонцы пытаются поднять вопрос о независимости. И недавнее решение французского Сената их возмутило, поэтому они решили путем эскалации насилия заявить о себе, высказать свое недовольство. Но здесь надо отметить, что формально французское руководство может оперировать тем фактом, что в Новой Каледонии уже проводилось несколько референдумов о независимости, на которых большинство каледонцев высказалось за сохранение архипелага в составе Франции. Поэтому с формально-юридической точки зрения подобные акты насилия и выступления являются незаконными, в связи с чем власти Франции и предпринимают достаточно жесткие меры по подавлению этих выступлений, по подавлению поджогов, грабежей и прочего... Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Проблемы в заморских территориях и департаментах Франции, являющихся остатками французской колониальной империи и имеющих различный юридический статус, обычно связаны с низким уровнем жизни местных жителей, с высоким уровнем преступности в регионах, и порой соответствующие проблемы выливаются в различные формы протеста, отметил эксперт.

«Иногда ситуация выходит из-под контроля, и это большая проблема для французского руководства. В стране даже есть специальный министр по делам заморских территорий, но мы видим, что во Франции не справляются с урегулированием ситуации, там не могут перевести население таких территорий в режим лояльности к метрополии», — подчеркнул аналитик.

По словам Федорова, даже на фоне беспорядков в Новой Каледонии французский парламент вряд ли пойдет на изменение новых правил голосования в регионе.

«От этих правил многое зависит. Если число голосующих будет ограничено, если будет введен какой-то порог оседлости при голосовании, то это может изменить соотношение сил в Новой Каледонии. Вот эти «борцы за независимость» региона как раз хотят ограничить число голосующих, которые, что называется, «понаехали», поскольку тогда у них в очередной, в четвертый раз появится шанс через какое-то время поднять вопрос о референдуме о независимости. А если база противников независимости Новой Каледонии сократится, то у них появится больше шансов на победу на референдуме. Однако подобный сценарий маловероятен», — сказал он.

В сложившейся ситуации уступки со стороны властей Франции «могут спровоцировать эффект домино», считает эксперт.

«У Франции немало заморских территорий, где поднимаются вопросы о независимости. Тут можно вспомнить Коморские острова и Майотту [архипелаг, который относится к Коморским островам – прим. ред.]. Коморские острова ранее провозгласили независимость, а Майотта – нет, она осталась в составе Франции... Так что не думаю, что в вопросе Новой Каледонии французские власти пойдут на поиски каких-то компромиссов, поскольку это также может ударить по такой больной для страны теме, как Корсика. Там местные борцы за независимость также требуют расширения их прав, требуют конституционного признания корсиканского языка государственным и так далее... Поэтому тут какие-либо уступки Парижа могут запустить процессы удара по французским заморским территориям и дополнительно простимулировать представителей движений за их независимость», — отметил Федоров.

Специалист вместе с тем выразил мнение, что ситуация в Новой Каледонии не выйдет из-под контроля французских силовиков.

«Во-первых, у французов есть опыт усмирения подобно рода действий. Во-вторых, все-таки не стоит переоценивать возможности этих «борцов за независимость» Новой Каледонии. Они, конечно, еще побузят, возможно, будут еще какие-то акты вандализма, но во французских заморских территориях достаточно полицейских сил, чтобы постепенно этих людей утихомирить», — заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Новой Каледонии из-за беспорядков планируют ввести режим ЧП.