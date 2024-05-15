Появились кадры с места нападения на премьер-министра Словакии Фицо

В Сети появились кадры момента нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующими публикациями в среду, 15 мая, поделился Telegram-канал 360tv.

— Кадры с места покушения на словацкого премьера Роберта Фицо. По словам очевидцев, они слышали четыре выстрела. Сейчас стрелок задержан, — передает канал.

Незадолго до этого портал Teraz.sk сообщил, что в здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба. В результате инцидента был ранен премьер-министр республики Роберт Фицо. По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как он вышел поприветствовать жителей Хандловы.

В апреле Фицо заявил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией. Премьер подчеркнул, что ему интересна реализация политики на все стороны света, а также построение дружественных отношений со всеми странами, которые заинтересованы в этом.

В начале апреля выборы президента Словакии выиграл противник помощи Украине Петер Пеллегрини. Он заявил, что сделает все, чтобы Словакия находилась «на стороне мира, а не войны».