Президент Словакии осудила жестокое нападение на премьера Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра Роберта Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает Denník N.
«Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки», — заявила она.
Премьер-министр Словакии Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.
В результате покушения Фицо ранили в живот, ему оказывается медицинская помощь.
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