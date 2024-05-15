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Президент Словакии осудила жестокое нападение на премьера Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра Роберта Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает Denník N.

Президент Словакии осудила жестокое нападение на премьера Фицо
© Lenta.ru
«Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки», — заявила она.

Премьер-министр Словакии Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

В результате покушения Фицо ранили в живот, ему оказывается медицинская помощь.

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