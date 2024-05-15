Германия назвала сроки возвращения отозванного посла в Россию

Отозванный для консультаций в Берлин посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вернется в РФ в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в посольстве ФРГ в российской столице.

6 мая представитель МИД ФРГ сообщила об отзыве Ламбсдорфа из Москвы, отметив, что посол будет оставаться в Берлине "на протяжении недели".

"Посол вернется в Москву в ближайшее время", - сообщили в диппредставительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД ФРГ проинформировали, что министр иностранных дел страны Анналена Бербок приняла решение отозвать для консультаций Ламбсдорфа в связи с обвинениями в адрес России в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии и нескольких немецких компаний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отзыв Германией посла является очередным недружественным шагом Берлина, а в отношении обвинений в кибератаках "никаких доказательств, как всегда, предъявлено не было".